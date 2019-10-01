Москва, , 13:30 — REGNUM В России в продаже появились новые комплектации седана KIA Cerato. Об этом сообщает пресс-служба южнокорейской марки.

Сообщается, что автомобиль получил новое оборудование и версию GT Line. Однако базовая стоимость седана осталась неизменной — 1 134 900 рублей.

Во всех комплектациях Kia Cerato теперь доступны встроенные сервисы платформы Яндекс.Авто. Это позволит запустить Навигатор в режиме онлайн и получать в реальном времени данные о дорожной обстановке. Кроме того, при загрузке необходимых карт можно будет запустить сервис в офлайн режиме.

Стоимость авто с сервисами Яндекс составляют от 1 204 900 рублей до 1 469 900 рублей в зависимости от комплектации.

Сообщается также, что в комплектацию Luxe добавлены мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и камера заднего вида. Комплектация Prestige дополнена системой бесключевого доступа Smart Key с запуском двигателя кнопкой и электроприводом складывания зеркал заднего вида.

Напомним, новый седан Kia Cerato появился на авторынке РФ в октябре 2018 года. Линейка двигателей модели для нашей страны состоит из атмосферных моторов на 1,6 и 2,0 литра. Мощность двигателей составляет 128 и 150 л. с. соответственно.

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