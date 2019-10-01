Лондон, , 12:40 — REGNUM Британская компания Jaguar ведет разработку «заряженной» модели электрифицированного кроссовера I-Pace. Об этом сообщает Autocar со ссылкой на руководителя подразделения Special Vehicle Operations (SVO) Майкла ван дер Занде.

По словам топ-менеджера компании, сроки и официальный план развития автомобиля еще не определены. Прежде всего их подразделение отвечает за разработку моделей, которые ориентированы на объем.

Британский производитель уже выпустил I-Pace под названием eTrophy. Этот электрифицированный автомобиль создан для участия в чемпионате электрических болидов Formula E.

Разработка гоночного электрокара позволила, по словам Занде, детально изучить работу аккумуляторов. Полученный опыт будет также применен для создания обычных авто.

Напомним, Jaguar I-Pace занял второе место в рейтинге самых популярных электрокаров на российском авторынке по итогам августа 2019 года. Его приобрели шесть покупателей.

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