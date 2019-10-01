Москва, , 12:26 — REGNUM Какие версии автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) чаще всего предпочитают автолюбители России выяснили эксперты аналитического агентства «Автостат».

Выделив десятку самых продаваемых кроссоверов и внедорожников на российском авторынке, эксперты агентства выяснили, какие версии этих машин (с каким приводом, коробкой передач и типом топлива) пользуются наибольшей популярностью.

Например, лидер рейтинга Hyundai Creta чаще всего предлагается с передним приводом и бензиновым мотором (74%). Кроме того, автолюбители чаще всего предпочитают Creta с коробкой «автомат» (72%).

Жители России чаще всего выбирают полноприводные модели Renault Duster (90% покупателей купили модель с приводом 4×4), KIA Sportage (55%), Volkswagen Tiguan (66%), Toyota RAV4 (82%), Skoda Kodiaq (78%), Mitsubishi Outlander (74%).

Стоит отметить, что исследование агентства показало, какие модели чаще всего предпочитают покупать в России с автоматической коробкой передач. Перечислим эти модели: KIA Sportage (84%), Nissan Qashqai (84%), Skoda Kodiaq (87%), Volkswagen Tiguan (88%), Toyota RAV4 (89%).

Напомним, за январь-август 2019 года в России было продано 450 тыс. кроссоверов и внедорожников, что составляет более 43% авторынка.

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