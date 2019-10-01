Токио, , 10:39 — REGNUM Японская компания Nissan собирается представить на автосалоне в Токио концептуальную модель электромобиля Nissan IMk. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Электрокар японской компании построен на новой платформе EV. Это компактный городской автомобиль, который оснащен новейшей системой помощи при вождении.

«Nissan IMk предлагает комфортное и беззаботное времяпрепровождение в пути благодаря тихому и динамичному вождению, которое может обеспечить только электрическое транспортное средство», — сообщил вице-президент по глобальному маркетингу, продажам и глобальному бизнесу в сфере электромобилей компании Асако Хосино.

Простой и лаконичный дизайн новой модели воплощает в себе новый план развития компании «Nissan Intelligent Mobility».

Напомним, по итогам августа 2019 года самой популярной моделью Nissan в России стал кроссовер Qashqai. За месяц на российском рынке было продано 2154 единиц Nissan Qashqai, что на 2% больше, чем в 2018 году.

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