Красногорск, , 10:20 — REGNUM В мобильный сервис «Подмосковные стройки» на портале «Добродел» внедрят технологию дополненной реальности (AR — Augmented Reality). Благодаря новшеству, в приложении появится функция распознавания объектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора.

По словам главы ведомства Артура Гарибяна, мобильный сервис на портале заработал в августе 2019 года. После внедрения функции распознавания, достаточно будет просто навести камеру мобильного телефона на строящейся объект, чтобы получить о нем полную информацию.

«Мы стараемся предоставить максимум информации жителям по строящимся объектам, идем в ногу со временем и используем прогрессивные технологии», — заявил Гарибян.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области в октября 2019 года проведут 21 проверку соблюдения норм эксплуатации торговых центров и спорткомплексов.

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