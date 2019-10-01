Москва, , 09:49 — REGNUM С 16 по 30 сентября 2019 года цены на свои модели изменили три автокомпании, официально представленные на российском рынке. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Так, южнокорейская автокомпания Hyundai повысила на 10 тыс. рублей цены на большую часть комплектаций кроссовера Santa Fe.

Весьма ощутимо выросла стоимость на внедорожник Jeep Wrangler и его удлиненную версию Wrangler Unlimited. Повышение цен на все комплектации этих двух моделей составило от 40 до 100 тыс. рублей.

Стоит отметить, что снижение цен произошло на модели немецкой компании Audi. Например, стоимость некоторых комплектаций купе Audi A5 упала на 120 тыс. рублей, а цена одной из комплектаций Audi A7 Sportback стала ниже на 150 тыс. рублей.

Напомним, в России стартовал прием заказов на новую модификацию кроссовера Audi Q3 второго поколения.

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