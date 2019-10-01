Женева, Швейцария, , 09:29 — REGNUM Уникальные космические и атомные технологии представили участники выставки «Россия — страна изобретательства и творчества», открывшейся в Женеве в рамках 59 серии заседаний Ассамблей государств — членов Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Об этом сообщила пресс-служба Роспатента.

Организаторами российского вечера выступил Роспатент при поддержке Росатома, Роскосмоса и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Среди передовых российских разработок — атомная станция малой мощности, мобильный лазерный технологический комплекс для резки различных объектов и конструкций, макеты исследовательских реакторов. Кроме того, организаторы создали две зоны виртуальной реальности, в которых посетители получили возможность прогуляться в 3D-очках по Международной космической станции и увидеть цифровой двойник Земли.

Участие Ассамблее принимают представители более 160 государств-участников ВОИС. На мероприятии предстоит принять решения о направлениях дальнейшего развития сферы интеллектуальной собственности.

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