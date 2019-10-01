Москва, , 09:11 — REGNUM Немецкая автокомпания Audi объявила о начале приема заказов на новую модификацию кроссовера Audi Q3 второго поколения в России. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Audi Q3 40 TFSI Audi

Обновлённое авто получило обозначение 40 TFSI quattro.

Под капотом новинки установлен 180-сильный бензиновый двигатель рабочим объёмом два литра. Он агрегатируется с 7-скоростным «роботом» с двумя сцеплениями и приводом 4×4 quattro. Авто способно с 0 до 100 км/ч разогнаться за 7,2 с. При этом его максимальная скорость составляет 220 км/ч.

В базовой версии модели имеются датчики света и дождя, светодиодные фонари, а также приборная панель с дисплеем диагональю 10,25 дюйма. Кроме того, автопроизводители предусмотрели подогрев передних кресел.

В более дорогих комплектациях версии автомобиля есть задние парковочные датчики, адаптивный круиз-контроль, система управления контроля полосы движения. «Обуто» авто в 18-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Напомним, в августе 2019 года дилеры Audi в РФ реализовали 1335 автомобилей. Это на 1% больше результата августа 2018 года. Общее же количество проданных моделей бренда с января по август 2019 года в России составляет 9931 машину Audi, что соответствует показателю реализации 2018 года.

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