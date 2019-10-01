Вашингтон, , 08:47 — REGNUM В сети появилось мнение пользователя нового смартфона Pixel 4 от Google по поводу его камеры. Соответствующий ролик был опубликован 30 сентября на YouTube-канале Made by Google.

В тридцатисекундном видео девушка по имени Крис рассказывает с том, насколько ей понравилось работать с новой камерой Pixel. Она охарактеризовала получающиеся фотографии как «безумные» и добавила, что до этого она не хотела пользоваться новым смартфоном Google. Крис также отметила: её друзья считают, что фотографии, которые она сделала при помощи Pixel 4, на самом деле были сделаны на профессиональный фотоаппарат.

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Напомним, Google представит новые смартфоны Pixel 15 октября 2019 года. По имеющейся информации, Pixel 4 и Pixel 4 XL будут оборудованы камерами Sony IMX363 с разрешением 12,2 Мп и Sony IMX481 на 16 Мп.

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