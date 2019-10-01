Москва, , 08:37 — REGNUM В северо-восточной части Карского моря успешно завершена операция по буксировке айсберга водоизмещением примерно 1,5 млн тонн, сообщила пресс-служба компании «Газпром».

Айсберг robynm

Уникальная операция выполнялась силами специалистов геологоразведочного подразделения компании при помощи судов «Алмаз» и «Кигориак», а также стальных тросов, которые показали себя лучше использовавшихся ранее полипропиленовых тросов и сетей.

«Буксировка стальными тросами позволила не только успешно изменить дрейф айсберга, но также отбуксировать его против течения на дистанцию более 2 километров», — пояснили в компании.

Отмечается, что операции по буксировке ледовых объектов выполняются в случае, если существует риск их столкновения с буровыми платформами, и в целом для более эффективного выполнения работ в Арктике.

Читайте также: В Арктике сдвинули айсберг массой более 1 млн тонн