Москва, , 07:13 — REGNUM Госкорпорация «Роскосмос» планирует отправить на Международную космическую станцию в 2020 году два пилотируемых корабля «Союз» вместо обычных четырех, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные страхового брокера «РК-Страхование».

Сообщается, что снижение числа пусков связано с планами США отправлять свои космические корабли к МКС. Согласно данным источника, на 2020 год запуски «Союзов» запланированы на второй и четвертый кварталы. При этом количество пусков грузовых кораблей «Прогресс МС» останется тем же: на 2020 год запланированы пуски трех таких кораблей. Ранее, в течение десяти лет, Россия ежегодно запускала четыре таких космических корабля с экипажами к Международной космической станции.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября частная российская компания «Международные транспортные космические системы» (МТКС) заявила о намерениях разработать более дешевый аналог транспортных космических кораблей. Новый грузовой корабль будет разрабатываться совместно с российскими госкорпорациями Роскосмос, Ростех и Росатом. Отмечается, что новый грузовой корабль «Арго» планируют сделать многоразовым.

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