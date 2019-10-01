Чжэнчжоу, Китай, , 04:17 — REGNUM В метро китайского города Чжэнчжоу, административного центра провинции Хэнань, официально заработала система оплаты проезда при помощи распознавания лиц, сообщает агентство «Синьхуа».

Система оплаты была установлена и начала пробную эксплуатацию на всех станциях первой линии метрополитена города Чжэнчжоу в конце августа.

Эта система впервые внедрена и начала официальную работу в Китае. Предполагается, что новинка поможет пассажирам быстрее продвигаться через турникеты.

Новая система доступна для пассажиров первой линии и первой секции 14-й линии городского метрополитена. Устройства сканирования лиц установлены на входах и выходах из станций.