Штат Калифорния, США, , 03:50 — REGNUM Работники Лётно-исследовательского центра имени Армстронга NASA выполнили серию нагрузочных тестов нового крыла для перспективного демонстратора электрического 14-моторного самолёта X-57 Maxwell, сообщает сайт NASA.

Демонстратор электросамолёта будет создан на базе двухмоторного поршневого самолета Tecnam P2006T. Работа начата в 2016 году.

В конце июня текущего года проводились наземные испытания самолёта. Так, на ней первый раз опробовали электромоторы. Лётные испытания X-57 Maxwell начнутся уже в конце 2019 года.

В 2020 году на самолёт установят новое, удлинённое, крыло Mod III/IV. В процессе нагрузочных тестов в Летно-исследовательском центре NASA его подвергли нагрузкам, составившим до 120% от предельной расчётной.

В серию тестов входили испытания на прямое изгибание крыла и на скручивание. Помимо этого оно успешно прошло испытания на вибростенде, контроль массы и центра тяжести.

После установки на электросамолёт на крыло установят два электромотора массой 60,8 кг на законцовках. В этой компоновке X-57 Maxwell пройдет лётные испытания.

В случае их успешного окончания разработчики поставят на крыло ещё двенадцать небольших электромоторов. Затем аппарат вновь пройдет лётные испытания. Конечной целью проекта является создание экономичного, энергоэффективного и одновременно малошумного электрического самолёта.