Новороссийск, Краснодарский край, , 02:13 — REGNUM Малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия» начал заводские ходовые испытаний, выйдя из Новороссийска в первое самостоятельное плавание, сообщает сайт Министерства обороны РФ.

Для экипажа корабля это первый после постройки и спуска на воду выход в море в реальных условиях.

Моряки должны будут проверить надёжность и работу энергоустановок «Ингушетии», рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи и навигации, а также прочих систем корабельного оборудования и вооружения.

Ходовые испытания новейшего МРК выявят его мореходные качества, управляемость, устойчивость, ходкость и инерционные характеристики на всех режимах хода корабля.

Штатный экипаж «Ингушетии» совместно с представителями завода-судостроителя будут тестировать корабль совместно в рамках программы заводских испытаний, которые представляют собой один из важнейших этапов завершения строительства МРК.

Целью испытаний является тестирование основных характеристик вновь построенного корабля, всех его устройств, механизмов и оборудования на соответствие техническим условиям и предназначению.

МРК «Ингушетия» — это многоцелевой корабль, несущий на борту самые современные образцы артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

Корабль, построенный для передачи Черноморскому флоту, стал восьмым по счёту из модернизированной серии «Буян-М». Корабли этого проекта обладают большим, чем их прежние аналоги, водоизмещением и оснащены новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности — универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК». Корабли проекта «Буян-М» предназначены для охраны и защиты экономической зоны государства.