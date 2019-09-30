Мумбаи, Индия, , 18:53 — REGNUM На верфи индийской судостроительной компании MDL в Мумбаи прошла торжественная церемония спуска на воду первого фрегата проекта P-17A, сообщает 30 сентября портал navyrecognition.com.

Фрегат INS Nilgiri является первым в серии из семи аналогичных кораблей, запланированных к постройке.

Индийские кораблестроители заявляют, что корабли проекта P-17A, в отличие от фрегатов предыдущей серии, обладают сниженной заметностью за счёт использования новой радиолокационной станции.

Фрегаты будут вооружены более мощными артустановками 127-мм калибра, тогда как все остальные индийские корабли этого класса несут артиллерию 76-мм и 100-мм калибров.

Кроме того, фрегат будет вооружен ракетами BrahMos и Barak 8.

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