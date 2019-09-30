Берлин, , 18:17 — REGNUM В Германии представлена перспективная боевая машина пехота (БМП) Lynx, разработанная компаниями Raytheon и Rheinmetall, сообщает 30 сентября Warspot.

Новая немецкая БМП Lynx создана в рамках программы Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV). Разработчики позиционируют её как опционально управляемую боевую машину.

Не исключено, что в версии БМП Lynx KF41 будет предложена и американским военным. В этой модификации машина будет оснащена ПТРК TOW, комплексом активной защиты, прицелами третьего поколения, барражирующими боеприпасами Coyote и системой комплексной киберзащиты.

Создатели утверждают, что боевой машиной можно будет управлять как изнутри, так и дистанционно.

БМП Lynx имеет длину 7,73 м, ширину 3,6 м и высоту 3,3 м. Внутри могут расположиться три члена экипажа и шесть пехотинцев с вооружением. Полная боевая масса бронемашины равна 38 тоннам. В модификации KF41 предусмотрен удлинённый корпус и десантное отделение на восемь пехотинцев.

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