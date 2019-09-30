Анкара, 30 сентября 2019, 17:35 — REGNUM В Турции успешно испытали лазерный боевой комплекс ARMOL собственного производства, сообщает 30 сентября агентство Anadolu Ajansı со ссылкой на турецкого министра промышленности и технологий Мустафу Варанка.
По утверждению агентства, существует видеоролик, демонстрирующий применение лазерного луча, прожигающего стальную пластину, сбивающего беспилотник и уничтожающего взрывное устройство.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что лазерный комплекс ARMOL смог прожечь с расстояния в 500 метров трёхмиллиметровую пластину из углеродистой стали.
Установка массой 400 кг потребляет мощность в 1,25 киловатта. В Турции заявляют, что рассматривают её как оружие будущего.
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