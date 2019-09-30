Пермь, , 16:01 — REGNUM Быстровозводимую шахтную вентиляционную перемычку для подземных горнодобывающих предприятий разработал учёный Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Александр Николаев. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба вуза.

Разработка поможет горнорабочим оградить участок шахты или рудника, в котором произошел пожар, за короткий период времени и тем самым спасти жизни горнорабочих, находящихся в горных выработках.

«Мы решили сократить время на возведение перемычки за счет перекрытия основной части выработки полотном, которое растягивается по поперечному сечению, а закачка воздуха будет осуществляться только в надувной шланг, расположенный по ее периметру», — объясняет кандидат технических наук, доцент кафедры «Горная электромеханика» Александр Николаев.

По его словам, сейчас разработан и изготовлен опытный образец шахтной вентиляционной перемычки, который был испытан на одном из калийных рудников компании «Уралкалий». В ходе испытаний было подтверждено, что перемычка надежно перекрывает сечение горной выработки и способна в кратчайший срок изолировать участок от попадания в него дымовых газов или воздуха.

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