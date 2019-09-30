Берлин, , 15:58 — REGNUM В Брауншвейге началось рассмотрение коллективного иска от порядка 470 тыс. автовладельцев Германии против Volkswagen в связи с «дизельным скандалом». Об этом сообщает агентство DPA.

По словам главы Федерального союза обществ защиты потребителей (VZBV) Клауса Мюллера, который вместе с Общегерманским автомобильным клубом (АДАЦ) защищает интересы истцов, немецкий концерн должен ответить за обман своих клиентов. В Volkswagen в свою очередь считают, что их клиенты не пострадали, а машины «используются и безопасны».

Эксперты считают, что начавшийся процесс может длится годами. Автовладельцы, которые обратились в суд, хотят доказать, что Volkswagen «посредством манипуляций с программным обеспечением намеренно вредил покупателям». Размер коллективной жалобы составил более 200 страниц. К ней могли присоединится все обладатели автомобилей Volkswagen, Audi, Skoda или Seat с моторами типа EA189, которые приобрели машины с ноября 2008 года.

Напомним, так называемый «дизельный скандал» начался в сентябре 2015 года, когда концерн Volkswagen признался в манипуляциях с показателями выхлопов. Автомобили компании были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ.

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