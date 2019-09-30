Москва, , 15:47 — REGNUM Проект спутниковой системы связи «Эфир» после доработки будет пересмотрен научно-техническим советом Роскосмоса. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Проект «Эфир» глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы реализуется «Российскими космическими системами» (РКС) с 2015 года. До сегодняшнего дня не было реализовано внебюджетное финансирование проекта на 500 млрд рублей.

«Проект в перспективе будет рассмотрен на НТС госкорпорации «Роскосмос» после его доработки», — сказали в пресс-службе ТАСС.

Роскосмос реализует программу «Сфера», выросшую из проекта «Эфир». В рамках программы намечено создание системы широкополосного доступа в интернет, которая требует гораздо меньше капитальных затрат.

«Сферу» реализуют до 2030 года на принципах смешанного государственного и частного финансирования. Концепция программы находится на финальной стадии согласования, за которым последует представление в правительстве РФ.