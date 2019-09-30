Пекин, , 15:28 — REGNUM Китайский автопроизводитель Hengtian представил внедорожник L4600, который по внешнему виду идентичен популярному японскому автомобилю Toyota Land Cruiser 200. Об этом сообщается на сайте АвтоВести.

Китайское авто получило современное оснащение и обладает крупными габаритами. Цена внедорожника составляет от 200 тысяч юаней (1 818 600 рублей) при том, что стоимость нового Toyota Land Cruiser 200 в России начинается от 3,96 млн рублей, а в Китае она составляет до 770 тысяч юаней (7,5 млн рублей).

Сообщается, что под капотом авто 4,6 л бензиновый двигатель, мощность которого составляет 286 «лошадей». Автомобиль идет с автоматической трансмиссией и приводом 4×4.

По прогнозам экспертов, за счет своей низкой стоимости этот внедорожник будет пользоваться популярностью в Китае.

Напомним, в начале японская компания Toyota Motor представила на автосалоне в Чэнду новую версию внедорожника Highlander Knight Edition.

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