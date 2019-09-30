Москва, , 14:53 — REGNUM Официальный представитель автопроизводителя BMW в России компания ООО «БМВ Русланд Трейдинг» отзывает 287 автомобилей BMW X3 (G20). Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уточняется, что отзыву подлежат автомобили, выпущенные с июля по декабрь 2019 года.

Выяснилось, что иначе выполненная сварка на опорной штанге подголовника может привести к поломке фиксатора центрального заднего подголовника. Это, в свою очередь, может стать причиной получения травмы в случае заднего столкновения.

«На транспортных средствах будет выполнена замена заднего центрального подголовника», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в начале августа 2019 года немецкая компания объявила об отзыве в России 22 286 автомобилей из-за возможных проблем резьбового соединения плюсового провода аккумуляторной батареи.

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