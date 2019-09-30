Пекин, , 14:35 — REGNUM SAIC-GM-Wuling (совместное предприятие General Motors и SAIC) представило восьмиместный компактвэн Wuling Hongguang Plus. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Wuling Hongguang Plus Media.gm.com

Сообщается, что старт продаж в Китае нового компактвэна запланирован на октябрь 2019 года. Автомобиль является увеличенной модификацией семейства Wuling Hongguang.

Модель имеет квадратные очертания кузова. Длина авто составляет 4722 мм, ширина — 1840 мм, а высота — 1810 мм.

Для Wuling Hongguang Plus предусмотрены четыре варианта цвета кузова: синий, черный, белый и серебро.

Компактвэн оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, в середине сентября на заводах концерна General Motors начались забастовки рабочих против закрытия сборочных предприятий в Огайо и Мичигане. Также сотрудники американского концерна требовали увеличить заработную плату.

Читайте также: В Китае стартовали продажи удешевленной версии Haval H6