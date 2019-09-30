Лондон, 30 сентября 2019, 13:55 — REGNUM Появились первые изображения нового супергибрида британской компании McLaren. Об этом сообщается на сайте Motor.

McLaren BC03
McLaren BC03
Motor

По информации портала, новая модель суперкара получит индекс BC03. Автомобиль будет выпущен в лимитированным тиражом в пять единиц.

Судя по изображениям, суперкар будет построен на базе Senna, однако будет обладать иным более аэродинамическим кузовом. Стоит отметить, что у авто будет интегрированное антикрыло со светодиодными стоп-сигналами и продольный задний плавник.

Вполне возможно, что в качестве силового агрегата суперкар получит битурбированный двигатель 4.0 V8 и электронадстройку. Суммарная мощность силовой установки может составлять порядка 1100 л. с.

Напомним, накануне стало известно, что Mercedes и McLaren заключили соглашение о поставках моторов немецкой компании начиная с 2021 года.

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