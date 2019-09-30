Москва, , 12:42 — REGNUM С 1 октября в России стартуют продажи лимитированной серии Mitsubishi Pajero Sport, созданного по мотивам фильма «Терминатор: Темные судьбы». Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба «ММС Рус».

Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi-motors.ru

Спецверсия будет идти с дизельным мотором объемом 2,4 л и системой полного привода Super Select II. На передних крылья, крышке багажника и на передних панелях авто будет специальный логотип. Кроме того, на капоте модели будет ее название. А на некоторых поверхностях появятся специальные накладки, которые призваны подчеркнуть «внедорожный характер» Mitsubishi Pajero Sport.

Сообщается, что внедорожник будет только в черном цвете. «Обута» модель будет в эксклюзивные черные диски R18, которые ранее не были доступны на российском рынке.

Стоимость лимитированной версии будет составлять 3 016 000 рублей.

Напомним, Mitsubishi Pajero Sport занимает второе место по популярности среди других моделей японской марки в России. За август на российском рынке было продано 497 единиц этой модели.

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