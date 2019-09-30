Токио, , 16:43 — REGNUM Японская компания Suzuki планирует на предстоящем автосалоне в Токио представить концептуальную модель Suzuki Hustler. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Нынешнее поколение кей-каров Hustler было создано в конце 2013 года. За основу тогда был взят Suzuki Wagon R.

Новое поколение японская компания пока собирается представить в виде концепта. Внешне автомобиль не столько сильно изменился, хотя производитель постарался сделать его более «брутальным». Кроме того, у модели появилось третье боковое окошко.

Внутри кей-кара были использованы более современные материалы. Появился новый мультимедийный цветной дисплей.

В качестве агрегата у этой модель будут только трехцилиндровые моторы на 0,66 л. Причем производитель предложит два варианта: атмосферный и турбированный. Все комплектации получат вариатор и привод 4×4.

Напомним, Токийский автосалон в 2019 году пройдет с 24 октября по 4 ноября.

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