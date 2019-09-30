Москва, , 11:55 — REGNUM Изображения обновленного внедорожника Mitsubishi Pajero Sport и рестайлинговой модели Mitsubishi ASX появились в базе Федерального института промышленной собственности России.

Mitsubishi Pajero Sport и ASX Роспатент

Кроссовер ASX был представлен в марте 2019 года в рамках автосалона в Женеве. Модель получила обновленную радиаторную решетку. Спереди были обновлены бампер и передние фары.

Обновленный среднеразмерный внедорожник Pajero Sport был представлен в июле этого года. Внешний вид этой модели также перетерпел некоторые изменения. Поменялись передние фонари, а капот стал заметно выше, что придало авто более массивный вид.

Как сообщало ИА REGNUM, рестайлинговый Mitsubishi ASX может появится в продаже в России в первой половине 2020 года. Новый Pajero Sport, как сообщалось ранее, будет собираться в России, поэтому его появления стоит ожидать также не ранее будущего года.

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