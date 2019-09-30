Вашингтон, , 11:38 — REGNUM Apple выпустил iPad и MacBook с дисплеями Mini-LED в период с конца 2020 до середины 2021 года. об этом 30 сентября сообщил портал Mac Rumors со ссылкой на известного отраслевого аналитика Минг-Чи Куо.

Эксперт добавил, что в дисплеях iPad и MacBook будут использоваться около 10 тыс. светодиодов, размер каждого из которых составит менее 200 микрон. Отмечается, что их размер будет гораздо меньше размера диодов, используемых в 32-дюймовом мониторе Apple Pro Display XDR.

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Ранее Минг-Чи Куо сообщил, что будущие iPad получат дисплеи с размерами 10−12 дюймов, а и MacBook — 15−17 дюймов. Эксперт отметил, что это будут дорогостоящие устройства высокого класса именно из-за дисплеев с технологией Mini-LED.

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