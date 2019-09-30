Москва, , 11:23 — REGNUM Рейтинг самых недорогих автомобилей иностранных брендов для начинающих водителей России составили эксперты портала «Автоновости дня» совместно со специалистами вторичного рынка.

Возглавил этот топ Ford Focus второго поколения. По мнению экспертов, эта модель еще не сильно устарела. Она достаточно комфортабельная и безопасная, кроме того отремонтировать Focus можно в любом автосервисе.

На второй строчке — Hyundai Accent третьего поколения. Субкомпактный автомобиль Hyundai Accent был представлен в России в 2006 году и в 2010 снят с производства. Он не стал популярен на российском рынке, однако в настоящее время — это достаточно бюджетный и неплохой вариант для начинающих автолюбителей.

Замыкает топ-3 самых недорогих иномарок на российском рынке Chevrolet Lanos. По мнению специалистов, эта модель отличается более высоким уровнем безопасности, чем отечественные автомобили. Кроме того, отмечается, что Lanos обладает достаточно крепкой ходовой частью.

Напомним, по данным опроса, проведенного аналитическим агентством «Автостат», модели Lada Samara являются самыми популярными у автолюбителей России, чей возраст составляет до 35 лет.

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