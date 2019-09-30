Чита, , 10:40 — REGNUM Учения с совместным применением беспилотников, а также ракетных и зенитных комплексов были проведены на полигонах Забайкальского края. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

По данным ведомства, в учениях принимали участие расчеты ЗРК С-300 и ракетных комплексов «Искандер». Кроме того, для целеуказания применялись беспилотные комплексы с БЛА средней дальности «Орлан-10».

Сообщается, что по легенде учений условный противник выпустил около 20 ракет. Зенитчики С-300 зафиксировали и уничтожили цели электронными пусками. Беспилотники, несмотря на радиоэлектронные помехи, обнаружили пусковые комплексы «врага», а экипажи «Искандеров» их уничтожили.

Отмечается, что также учения проходят в Республике Бурятия, в Хабаровском, Камчатском, Приморском краях, а также в Сахалинской, Амурской областях и в Еврейской автономной области.