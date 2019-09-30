Москва, , 10:04 — REGNUM Рейтинг самых популярных у молодых людей (в возрасте до 35 лет) в России моделей авто составили специалисты аналитического агентства «Автостат».

В ходе исследования было выявлено, что самым большим спросом у автолюбителей России, возраст которых составляет до 35 лет, пользуются отечественные модели Lada Samara. Об этом заявили 4,2% опрошенных.

Вторую строчку занимают американские модели Ford Focus с результатом 3,4%. На третьем месте — Lada Priora (2,7%).

Кроме того, в пятерку лидеров попали южнокорейские автомобили KIA Rio (2,7%) и Hyundai Solaris (2,6%).

Далее идут Toyota Corolla (2,4%), Lada 110 (2,3%), Lada Classic (2,2%), Skoda Octavia (2,1%) и Lada Kalina (2,1%).

Сообщается, что в опросе приняло участие 52 тыс. жителей России в возрасте до 35 лет. Исследования проходили с 2013 по 2019 годы.

Напомним, согласно исследованию агентства «Автостат», средний возраст владельцев автомобилей в России составляет 37 лет.

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