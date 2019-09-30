Сан-Франциско, США, , 08:20 — REGNUM Руководство сервиса онлайн-трансляций Twitch на прошедшем форуме TwitchCon анонсировало новые функции платформы. Об этом 29 сентября сообщил портал Screen Rant.

В частности, компания запустит инструмент Twitch Studio, который предоставит стримерам возможность визуальной настройки своих каналов. Также появится функция Creator Dashboard, позволяющая им формировать набор быстрых действий для использования во время трансляций. Кроме того, в 2020 году пользователи Twitch получат возможность создавать трейлеры для своего канала и публиковать расписание стримов.

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Напомним, видеостриминговый сервис Twitch был запущен в 2011 году. Его пользователи проводят онлайн-трансляции на различную тематику, доминирующим направлением является трансляция видеоигр.

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