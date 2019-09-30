Москва, , 08:18 — REGNUM По итогам августа 2019 года в РФ было реализовано 2154 единиц Nissan Qashqai, что на 2% больше, чем год назад. Об этом сообщается в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Таким образом, Qashqai стала самой покупаемой моделью марки Nissan по итогам последнего летнего месяца.

Вторую строчку модельного рейтинга Nissan занимает X-Trail с результатом 2019 проданных авто. Это на 5% меньше, чем в августе годом ранее. Стоит отметить, что Nissan X-Trail впервые с апреля 2019 года попал в топ-25 самых продаваемых моделей на авторынке России.

Напомним, за первые восемь месяцев 2019 года автомобильные предприятия Hyundai, Nissan, Toyota в Санкт-Петербурге выпустили 244 500 легковых машин, что меньше выпуска аналогичного периода 2018 года на 3%. При этом за август этого года заводы собрали 30 900 автомобилей.

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