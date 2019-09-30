Берлин, , 07:50 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Porsche ведет разработку специальных моделей электромобилей под специфику разных стран. Об этом глава компании Оливер Блюмэ сообщил изданию Autocar.

Благодаря модульной конструкции немецкая компания может создать новые разновидности электромобиля. Например, по словам Блюмэ, для китайского авторынка существует возможность создать более бюджетный электрокар, а для американского — более дорогую и роскошную модель. Но при этом обе модели будут максимально проработаны.

Кроме того, он сообщил, что в Китае уже создано отдельное подразделение Porsche Digital, в котором будет разрабатываться специальный софт, предназначенных для электрокаров для местного рынка.

Напомним, в начале сентября 2019 года Porsche представил свой первый электрокар — спортивный седан Taycan. Мировая премьера Porsche Taycan прошла одновременно в Северной Америке, Китае и Европе.

Читайте также: В России стартовали продажи новой версии кроссовера Porsche Cayenne