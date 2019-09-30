Москва, , 07:28 — REGNUM С января по август 2019 года самыми продаваемыми подержанными автомобилями сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) в РФ стали машины марки Toyota. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за отчётный период было приобретено 82,7 тыс. кроссоверов и внедорожников японского автопроизводителя. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

На втором месте ещё один автопроизводитель из Японии — Nissan. За восемь месяцев было реализовано 74,8 тыс. единиц этой марки, что на 5% больше, чем годом раньше.

Отечественный внедорожник Lada 4×4 на третьем месте в этом рейтинге. С начала года было перепродано 70 тыс. единиц «Нивы» (+1%).

Четвёртое и пятое места занимают соответственно Chevrolet (55 тыс. ед.) и Mitsubishi (48,3 тыс. ед.).

Далее по списку идут подержанные автомобили: Hyundai (36,8 тыс. ед.), KIA (34,5 тыс. ед.), BMW (29,5 тыс. ед.), Volkswagen (28,3 тыс. ед.) и УАЗ (27,3 тыс. ед.).

Напомним, в августе 2019 года среди новых моделей сегмента SUV самым популярным автомобилем в РФ стал компактный кроссовер Hyundai Creta. Всего за месяц его купили 5522 автомобилиста, что на 5% больше, чем в августе 2018 года.

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