Хоторн, США, , 16:13 — REGNUM Глава частной американской ракетно-космической компании SpaceX Илон Маск завил, что первый запуск разрабатываемого космического корабля Starship в пилотируемом режиме может состояться уже в 2020 году. Об этом сообщает TechCrunch.

В ходе мероприятия на стартовой площадке SpaceX возле деревни Бока-Чика (штат Техас) Илон Маск представил прототип разрабатываемого пилотируемого космического корабля Starship, получивший название Mk1. Маск рассказал, что на другой площадке SpaceX на мысе Канаверал (штат Флорида) ведётся строительство ещё одного прототипа, который называется Mk2.

Глава SpaceX добавил, что в дальнейшем на обеих площадках SpaceX будет построено ещё по одному прототипу Starship — Mk3 и Mk4. При этом планируется, что прототип Mk3 будет использоваться уже для орбитального запуска.

Для осуществления запланированных испытательных полётов компании SpaceX понадобится произвести 100 ракетных двигателей Raptor. Маск отметил, что в настоящее время SpaceX изготавливает такой двигатель за восемь дней, однако для выполнения планов по испытательным запускам компании понадобится нарастить темпы производства до одного двигателя в день.

«Я могу даже предположить, что пилотируемый запуск Starship может состояться уже в следующем году», — подытожил Маск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 сентября Илон Маск заявил, что через один или два месяца прототип корабля Starship будет запущен на высоту около 20 километров, а в течение полугода корабль впервые будет выведен на орбиту.

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