Токио, , 13:53 — REGNUM Видеоигра для мобильных устройств Mario Kart Tour от японской компании Nintendo была загружена более 20 млн раз в течение 24 часов после релиза. Об этом сообщает GizChina.

Mario Kart Tour стала третьей мобильной игрой Mario от Nintendo. Предыдущий рекорд по количеству загрузок в течение первых 24 часов после релиза принадлежал другой игре этой серии — Super Mario Run. Эта игра первоначально была доступна только на мобильных устройствах под управлением операционной системы iOS, и в первые сутки была загружена более 7 млн раз.

Mario Kart Tour одновременно появилась в магазинах приложений и для iOS, и для Android-устройств. Также успеху видеоигры способствовала её условная бесплатность (в игре есть платный контент, но он не является обязательным). Это привело к тому, что рекорд предыдущей игры серии был побит почти в три раза и в первые стуки после релиза Mario Kart Tour была загружена 20 млн раз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 августа компания Nintendo объявила о скором выпуске мобильной видеоигры Mario Kart Tour. Эта игра продолжает серию гоночных симуляторов компании Nintendo, первый из которых был выпущен почти 28 лет назад.