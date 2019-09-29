Сеул, , 13:18 — REGNUM По итогам 2019 года будет поставлено 5,45 млн телевизоров с дисплеями на квантовых точках (QLED) и 3 млн моделей с экранами на органических светодиодах (OLED), прогнозируют эксперты исследовательской компании IHS Markit. Об этом сообщает Business Korea.

Аналитики IHS Markit пересмотрели прогноз поставок на рынке телевизоров премиум-класса. Оценка поставок QLED-дисплеев была повышена на 11%, а OLED — снижена на 8%. Решающую роль в популярности QLED-дисплеев сыграла южнокорейская компания Samsung, на долю которой пришлось более 90% от общего объёма поставок таких телевизоров.

Отметим, что разработчики QLED-дисплеев утверждают, что они отличаются от OLED-экранов более высокой яркостью и контрастностью при том же уровне потребления электроэнергии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе стало известно, что южнокорейские компании LG и Samsung сокращают производство LCD-дисплеев, наращивая производство QLED и OLED-экранов.