Вашингтон, , 12:42 — REGNUM Банк Morgan Stanley понизил оценку стоимости компании Waymo, занимающейся технологиями автономного вождения, с $175 млрд до $105 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания Waymo (входит в Alphabet) занимается разработкой технологий беспилотного вождения, а также коммерциализацией этих технологий. Ещё в 2018 году Waymo запустила службу беспилотного такси в одном из штатов США, однако отказалась от дальнейшего расширения географии сервиса.

В 2018 году Morgan Stanley оценил Waymo в $175 млрд, однако в свежем отчёте оценочная стоимость была понижена до $105 млрд. В записке для клиентов аналитик Morgan Stanley Брайан Новак объяснил, что это связано с препятствиями, возникшими при коммерциализации технологий автономного вождения. Эксперт отметил, что по-прежнему оптимистичен в отношении долгосрочного потенциала этих технологий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года компания Waymo объявила о запуске сервиса беспилотных такси в городе Финиксе (штат Аризона) и его окрестностях.

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