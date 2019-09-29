Вашингтон, , 12:24 — REGNUM Американская компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) приобрела одного из ведущих производителей суперкомпьютеров Cray Inc. Об этом сообщает Tech Republic.

О договорённости по поглощению Cray стало известно в мае 2019 года. На этой неделе HPE завершила приобретение контрольного пакета акций Cray, общая стоимость сделки составила $1,4 млрд.

Представитель HPE Фил Дэвис заявил, что объединение опыта двух компаний позволит решить самые сложные задачи, связанные с обработкой данных. Он добавил, что HPE делает ставку на высокопроизводительную вычислительную технику, считая, что именно эти технологии смогут обеспечить развитие компании.

Cray Research Inc. выпустила свой первый суперкомпьютер Cray-1 в 1976 году. Эти машины с пиковой производительностью 133 Мфлопса были поставлены во многие государственные исследовательские учреждения США, включая военные институты, занимающиеся разработкой ядерного оружия.

В 1996 году Cray Research была выкуплена компанией Silicon Graphics. В 2000 году производитель суперкомпьютеров был перекуплен компанией Tera Computer, образовавшей новую объединённую организацию Cray Inc.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 мая в пресс-службе Cray объявили о достигнутой договорённости по продаже большинства акций компании HPE. Тогда ожидалось, что сумма сделки составит $1,3 млрд.

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