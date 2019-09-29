Вашингтон, , 10:35 — REGNUM Совокупные потребительские расходы на оборудование и услуги, связанные с технологиями «умного дома» составят $103 млрд по итогам 2019 года, согласно отчёту исследовательской компании Strategy Analytics.

Согласно прогнозу экспертов, в 2019 году будет поставлено около 880 млн устройств «умного дома». Ожидается, что в период с 2018 по 2023 год продажи бытовых устройств с электронными системами для «умного дома» будут расти более чем на 20% в год.

«В прогнозируемом периоде лидером по объёму продаж являются электрические устройства, за которыми следуют устройства освещения, оборудованные электронными датчиками. Также значительную прибыль будут приносить системы видеонаблюдения», — отметил аналитик Джек Наркотта.

Согласно данным Strategy Analytics, к концу 2018 года в мире насчитывалось более 200 млн домов, в котором было установлено хотя бы одно «умное» бытовое устройство. Прогнозируется, что к 2023 году количество таких домов вырастет до 300 млн, на каждый из которых в среднем будет приходиться 21 «умное» устройство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе китайская компания Huawei представила операционную систему Harmony OS, которая может использоваться для устройств «умного дома».

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