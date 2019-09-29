Пекин, , 09:33 — REGNUM Поддержку мобильной связи пятого поколения (5G) получат все смартфоны Oppo, которые будут продаваться в 2020 году дороже 3 тысяч юаней (около $420), заявил представитель Oppo Шэнь Цзя. Об этом сообщает MyDrivers.

Представитель китайской компании отметил, что Oppo серьёзно подошла к освоению технологии 5G. В частности, компания нарастила расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, а штат соответствующих подразделений расширился до 10 тысяч специалистов.

Шэнь Цзя также добавил, что Oppo планирует выделить $10 млрд на исследования и разработки в сфере 5G, искусственного интеллекта, облачных вычислений, а также на создание новых материалов. Он подчеркнул, что уже в следующем году компания будет оснащать 5G-модемами все смартфоны, которые будут продаваться дороже $420.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре глава потребительского подразделения Huawei Ричард Ю пообещал, что в 2020 году компания выпустит смартфоны средней ценовой категории с поддержкой связи 5G.