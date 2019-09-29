Токио, , 09:31 — REGNUM Наземные диспетчеры и члены экипажа Международной космической станции (МКС) завершили стыковку японского грузового корабля HTV-8 с модулем Harmony 29 сентября. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Грузовой космический корабль японского аэрокосмического агентства JAXA HTV-8 (также известный как Kounotori, что в переводе с японского означает «белый аист») достиг орбитальной станции 28 сентября. Он был захвачен манипулятором Candarm2, а 29 сентября в 5:09 по московскому времени успешно состыкован с модулем американского сегмента МКС Harmony.

HTV-8 доставил на МКС установку CBEF-L для проведения экспериментов в сфере клеточной биологии, малогабаритную систему спутниковой оптической связи SOLISS, а также шесть литий-ионных аккумуляторов, которые будут установлены на станции. Для работ по установке новых батарей потребуется выход в открытый космос, который запланирован на конец 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября ракета-носитель H-2B №8 с кораблём Kounotori успешно стартовала с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима. Первоначально запуск был запланирован на 11 сентября, однако был перенесён из-за пожара на стартовой площадке.

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