Нью-Йорк, США, , 07:50 — REGNUM Список 20 лучших смартфонов, которые можно купить в 2019 году, составили авторы портала Business Insider.

Авторы отметили, что сфокусировались на флагманских моделях смартфонов, относящихся к устройствам премиум-класса, однако в список вошло и несколько смартфонов средней ценовой категории.

Лучшим смартфоном по версии издания стал OnePlus 7T от китайской компании OnePlus. Этот смартфон, производимый на базе процессора Snapdragon 855 Plus, отличается высокой производительностью и качественным AMOLED-дисплеем с разрешением 1440p. При этом цена смартфона составляет около $600, тогда как большинство устройств с такими характеристиками стоит около $900.

Вторую строчку занял iPhone 11 от Apple, третью — ещё один смартфон от OnePlus — 7 Pro. В пятёрку лучших также вошли Pixel 3a от Google и OnePlus 6T. Места с шестого по десятое заняли устройства от южнокорейской компании Samsung (Galaxy S10, Galaxy S10e и Galaxy Note 10 Plus) и американской Apple (iPhone XR и iPhone 11 Pro).

Двадцатку лучших замкнули более ранние модели от Samsung, Apple и Google, а также G7 от Motorola, Phone 2 от Razer и модели V40 и G8 от LG.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября компания Google представила версию мобильной операционной системы Android 10, получившую название Go Edition. Эта версия предназначена для бюджетных смартфонов с 1,5 ГБ ОЗУ и меньше.