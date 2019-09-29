Хоторн, США, , 05:44 — REGNUM Первый полет корабля Starship состоится через 1−2 месяца, заявил глава компании SpaceX Илон Маск 29 сентября во время мероприятия, которое прошло на площадке, где установлен первый собранный экземпляр Starship.

Starship Цитата из видео Starship Update. spacex.com

Корабль должен будет подняться на высоту около 20 километров, а затем он вернется на Землю, отметил Маск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специалисты американской компании SpaceX собрали первый прототип корабля Starship. Он оснащен тремя двигателями Raptor.

Корабль Starship разрабатывается для осуществления пилотируемых полетов на Луну. По задумке в будущем такие корабли смогут использоваться и для экспедиций на Марс.

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