Москва, , 19:17 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости создания средств обороны против вражеских авианосцев, об этом 28 сентября сообщает китайское издание Sohu.

Издание отмечает, что у РФ подобное оружие уже есть. Речь, вероятно, идет о крылатой ракете П-700 комплекса «Гранит», успешный запуск которой был совершен с подводной лодки К-186.

Эксперты подчеркивают, что дальность действия изделия составляет 650 км, в то время как американские авианосцы могут держать под контролем лишь акваторию в радиусе 550 км вокруг себя.

Указанная ракета в годы «холодной войны» именовалась не иначе как «кошмаром авианосца», подводная лодка «Омск», на которой состоялось испытание изделия, может нести на своем борту 24 ракеты П-700.

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