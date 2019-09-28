Вашингтон, , 16:02 — REGNUM Американская компания Google будет предустанавливать музыкальный сервис YouTube Music на все смартфоны, выпускаемые на базе операционной системы Android 9 и выше. Об этом сообщается в блоге компании.

YouTube Music заменит более старое приложение Google Play Music в пакете программ GApps, устанавливаемом по умолчанию на все новые Andoird-смартфоны. Также в этот пакет входит геосервис Google Maps, почтовый клиент Gmail, браузер Chrome и видеосервис YouTube.

В Google отмечают, что YouTube Music получит в Android 10 ряд новых функций, включая поддержку тёмной темы и улучшенную систему автоматического подбора песен.

Ожидается, что такое продвижение YouTube Music позволит Google успешнее конкурировать с такими музыкальными онлайн-сервисами как Spotify и Deezer.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года общее количество подписчиков двух музыкальных сервисов Google — Google Play Music и YouTube Music — превысило 15 млн человек.

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