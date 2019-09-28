Токио, , 15:56 — REGNUM Грузовой корабль японского аэрокосмического агентства JAXA HTV-8 (также известный как Kounotori 8) был захвачен манипулятором Canadarm2, установленном на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Захват японского грузового корабля с помощью манипулятора Canadarm2 провели астронавты NASA Кристина Кук и Эндрю Морган. В течение нескольких часов корабль HTV-8 будет состыкован с модулем Harmony на американском сегменте МКС.

HTV-8 доставил на МКС около 5,3 тонн грузов, включая оборудование для проведения научных экспериментов, а также воды и продовольствия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузовой корабль HTV-8 был запущен 25 сентября с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима. Первоначально запуск HTV-8 был запланирован на 11 сентября, однако был перенесён из-за возгорания на стартовой площадке.

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