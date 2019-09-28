Вашингтон, , 14:23 — REGNUM Американское аэрокосмическое агентство NASA выбрало 14 частных компаний, которые займутся разработкой перспективных технологий в рамках лунного проекта «Артемида». Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Серия новых контрактов NASA относится к разработке перспективных технологий, которые смогут использоваться не только в рамках лунной программы «Артмемида», но и в разрабатываемой программе по освоению Марса. В частности, компании Blue Origin, OxEon Energy, Skyre Inc. и SpaceX займутся разработкой способов производства топлива на поверхности Луны.

Остальные контракты предусматривают разработку двигательных установок, систем хранения и распределения энергии для луноходов, а также оптических и навигационных систем для космических кораблей. Ожидается, что финансирование NASA на общую сумму $43,2 млн поможет вывести эти проекты из стадии разработки в стадию коммерческого использования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре NASA выделило американской компании Lockheed Martin почти $3 млрд на строительство трёх транспортных космических кораблей Orion для лунного проекта.

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