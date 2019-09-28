Москва, 28 сентября 2019, 13:29 — REGNUM Китайская компания Huawei планирует запустить видеосервис Huawei Video на территории нескольких стран, включая Россию. Об этом представитель европейского подразделения компании Джейме Гонсало рассказал РБК.
Представитель Huawei отметил, что китайская компания не планирует сама производить видеоконтент. Сервис Huawei Video будет агрегировать видеопродукцию других платформ, включая российские Megogo и ivi.ru. Планируется, что пользователи устройств Huawei и суббренда компании Honor получат доступ к видеосервису в ближайшие месяцы.
Сервис Huawei Video предоставляет доступ к видеопродуктам партнёров компании за фиксированную ежемесячную плату на смартфонах или планшетах Huawei с прошивкой EMUI 5. x или более поздней версии. В 2016 году сервис был запущен в Китае, в 2018 — в Италии и Испании, где ключевым партнёром Huawei стала компания VICE Media.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре китайская компания Huawei и российская «Базальт СПО» подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее возможность установки российских операционных систем «Альт» на серверы Huawei TaiShan 100/200 2280.
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