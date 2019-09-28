Москва, , 13:29 — REGNUM Китайская компания Huawei планирует запустить видеосервис Huawei Video на территории нескольких стран, включая Россию. Об этом представитель европейского подразделения компании Джейме Гонсало рассказал РБК.

Huawei A4-Nieuws

Представитель Huawei отметил, что китайская компания не планирует сама производить видеоконтент. Сервис Huawei Video будет агрегировать видеопродукцию других платформ, включая российские Megogo и ivi.ru. Планируется, что пользователи устройств Huawei и суббренда компании Honor получат доступ к видеосервису в ближайшие месяцы.

Сервис Huawei Video предоставляет доступ к видеопродуктам партнёров компании за фиксированную ежемесячную плату на смартфонах или планшетах Huawei с прошивкой EMUI 5. x или более поздней версии. В 2016 году сервис был запущен в Китае, в 2018 — в Италии и Испании, где ключевым партнёром Huawei стала компания VICE Media.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре китайская компания Huawei и российская «Базальт СПО» подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее возможность установки российских операционных систем «Альт» на серверы Huawei TaiShan 100/200 2280.

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